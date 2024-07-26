Yüksek Teknoloji Teşvik Programı | Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye yatırım çağrısı: Ülkemiz üst lige yükselecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca başlatılan “HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği” bugün başladı. Dev teknoloji hamlesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hayata geçirildi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunarak "İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek" dedi.
Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan "7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları..." dedi.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:
Sözlerimin hemen başında imalat, istihdam, ihracatla, ticaretle, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazedeki şirketlere teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz, yeter ki siz çalışın, üretim, istihdam sağlayın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.
Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. Bugünkü toplantımız samimiyetimizin ileri teknolojiye atfettiği önemin sembolüdür. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, ekibini kutluyorum.
Özellikle dünyamızın içinden geçtiği dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan adımlar Türkiye'nin hedefleri açısından çok önemlidir. Programın doğru zamanda yapılmış hamle olduğuna inanıyorum.
ABD'YE NETANYAHU TEPKİSİ: SOYKIRIMCI KATİLİ AYAKTA ALKIŞLADILAR
İkinci dünya savaşının galiplerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem miadını doldurmaya başlamıştır. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir. Suriye'deki ihtilaf 13 yıldır sürüyor, Ukrayna'daki savaş devam ediyor, Yemen istikrara kavuşmadan Sudan karıştı, Gazze'de 40 bin sivil hayattan koptu, soykırımın önüne 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde ABD'nin kongresinde gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor. Onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuyor. Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları...
"AKIL VE VİCDAN TUTULMASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Hepsi bir tarafta orada bir alkış curcunasıdır gidiyor. Bırakın katliamı durdurmayı, kasabı kongresinde ağırlayan, hezeyanlarla dolu konuşmasını 57 kez ayakta alkışlayan akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi dersi verenler çağımızın Hitler2ini baş tacı edenler utanmıyor. Yüzleri kızarmıyor, adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok. Zalimin zulmünden dolayı itibar gördüğü, mazlumun hakkının yok sayıldığı cinnet haline şahitlik ediyoruz.
Tüm bunlar bize şunu gösteriyor, küresel sistemin kökten sarsıldığı kaostan güçlü durabilen, ayakta durabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak meselelere bu zaviyeden bakıyoruz.
EKOMİDEN GÜZEL HABERLER: AÇIKLANAN VERİLER NE KADAR DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR
Kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Elbette sarsıldık, sıkıntılar yaşadık, fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Hedeflerimizden kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İçeride ekonomi programını kararlılıkla uygularken yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.
TÜRKİYE YÜZYILI YATIRIM YÜZYILI OLSUN
Togg artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg'a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg'da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere ilham kaynağı oldu. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, 1 milyar doları aşan yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Tüm bunlar birer başlangıç. Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz.
Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesinin sanayiye ket vurmaması için teşvikleri devreye alıyoruz. 750 milyon dolarlık finansmanı sanayici, KOBİ'lere sunduk. Katma değerli üretimle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecekleri desteklemeye devam edeceğiz. Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşümden geçiyor. Kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin, bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Yüksek teknolojili yatırımlar için davet programıyla yüksek katma değerli üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak süreci başlatıyoruz.
PEŞ PEŞE TEŞVİKLER AÇIKLANDI
Üretim kapasitemizi yıllık 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz. Amacımız yüksek yerlilik oranına sahip yeni nesil enerjili araçları ülkemize kazandırmaktır. Birlikte sektörümüzü geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawattlık kapasite inşa ederek bölgesel güç olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe içeren teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.
"ÇİP FABRİKASI İÇİN 5 MİLYAR DOLARLIK TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"
Küresel teknoloji yarışının en kıyasıya hissedildiği alanlardan biri de çip teknolojileri. Yapay teknoloji başta olmak üzere çip teknolojilerinin önemi artıyor. Teknoloji üretimi hızla artan ülke olarak çip tasarlama ve üretme kapasitemizi geliştirmemiz önemli. Ülkemiz büyüyen bir ekosisteme sahiptir. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.
Güneş enerjisinde 15 gigawattlık kapasite için hücre başına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz, paketin toplamı 2.5 milyar doları buluyor.
Büyük teknoloji firmalarının araştırma geliştirme merkezlerini Türkiye'ye kazandıracak modeli devreye alıyoruz. Ar-Ge faaliyetleri açısından dünyanın ilk 1000 firmasının personel giderlerinin yarısını 5 yıl süreyle karşılayacağız. Togg'un uzun vadede başarısı için kritik öneme sahip TruTech firması 10 milyar liranın üzerinde Ar-Ge yatırımıyla otonom araç projelerini Türkiye'de geliştirecek.
"30 MİLYAR DOLARLIK KAYNAĞI YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINA YÖNLENDİRECEĞİZ"
Açıkladığımız çağrıların odak alanlarımız arasında öncelikli olarak belirlediğimiz ilk çağrılar olduğunu vurgulamak istiyorum. Hiper ölçekli veri merkezleri, endüstriyel robotik sistemler olmak üzere çağrılarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edilecek. Vergi teşvik ve hibelerden oluşan 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji alanlarına yönlendireceğiz.
Bugün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hayata geçirildi. Programın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı.
YATIRIMDA BÜYÜK ADIM
HIT-30 Programı, yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirmeyi ve ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu girişimle birlikte Türkiye, teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Tanıtım toplantısında yeni destek ve teşviklerin de açıklanması bekleniyor. Etkinliğe, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
DÜNYAYA İLAN EDİLDİ
Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımları konusundaki yeni teşvik çerçevesi hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve bölgelerin yerel potansiyellerinin ekonomik değere dönüştürülmesi için yeni teşvikler sunacağız. Bu kapsamda hazırladığımız program, Cumhurbaşkanımız tarafından dünyaya ilan edilecek ve global yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çekecektir" demişti.
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