Yüksek Teknoloji Teşvik Programı | Başkan Erdoğan’dan Türkiye’ye yatırım çağrısı: Ülkemiz üst lige yükselecek

Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan "7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili Netanyahu ABD'de alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi, hani özgürlük, hani insan hakları..." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Sözlerimin hemen başında imalat, istihdam, ihracatla, ticaretle, yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı veren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Savunma sanayinden otomotive, kimyadan güneş enerjisi hücrelerine oldukça geniş yelpazedeki şirketlere teşekkürlerimizi bizzat ifade ettik. Bundan sonra da sözlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatla yanında olmayı sürdüreceğiz, yeter ki siz çalışın, üretim, istihdam sağlayın. Allah'ın izniyle bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır.