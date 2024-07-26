Interpol’ün aradığı çete lideri Alexander Gustafsson İstanbul’da yakalandı

İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G.

İNTERNETTEN UYUŞTURUCU SATIŞI…

Sporculara doping içerikli madde ve ilaçlar sattığı iddia edilen ve İstanbul Beşiktaş'ta saklandığı adreste yakalanan Alexander Gustafsson'un üzerinden Aleksander Kawa ismine düzenlenmiş bir sahte kimlik çıktı. İsveç resmi makamlarının iade talebiyle Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Alexander Gustafsson'un "Kripto Network" internet sitesi üzerinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 2022 yılında 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve uluslararası düzeyde arandığı iddia edildi.