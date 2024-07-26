Dünyaya ilan edilecek! Teknoloji üssü: Türkiye | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dev teknoloji hamlesi hayata geçiriliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca başlatılan “HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği” bugün başlıyor. Dev teknoloji hamlesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hayata geçirilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline getirmek için yeni bir girişim başlatıyor.
Bugün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Etkinliği", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hayata geçirilecek. Programın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yapacak.
YATIRIMDA BÜYÜK ADIM
HIT-30 Programı, yüksek teknoloji ve katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin avantajlarını pekiştirmeyi ve ülkeyi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu girişimle birlikte Türkiye, teknoloji geliştirme ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini daha üst seviyeye taşımayı hedefliyor.
Tanıtım toplantısında yeni destek ve teşviklerin de açıklanması bekleniyor. Etkinliğe, yerli ve yabancı şirketlerin üst yöneticileri, yabancı yatırımcılar ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılacak.
DÜNYAYA İLAN EDİLECEK
Türkiye'nin yüksek teknoloji yatırımları konusundaki yeni teşvik çerçevesi hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve bölgelerin yerel potansiyellerinin ekonomik değere dönüştürülmesi için yeni teşvikler sunacağız. Bu kapsamda hazırladığımız program, Cumhurbaşkanımız tarafından dünyaya ilan edilecek ve global yatırımcıların dikkatini Türkiye'ye çekecektir" demişti.
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