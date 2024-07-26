Başkan Erdoğan’dan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde ağırlanmasına tepki: Soykırımcı bir katili alkışladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın başlangıcında kadın, çocuk demeden on binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanarak ağırlanmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, ABD Kongresi için "Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "40.000 insanın katilini kahraman gibi ağırlanırken yüzleri kızarmıyor." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya ve ABD Kongresi'ne yönelik o açıklamaları

Burada şu gerçeği öncelikle vurgulamak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin sorunlara çözüm üreteme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir.