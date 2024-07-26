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Başkan Erdoğan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ağırlanmasına tepki: Soykırımcı bir katili alkışladılar

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 15:46 Güncelleme: 26.07.2024 15:57
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Başkan Erdoğan’dan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde ağırlanmasına tepki: Soykırımcı bir katili alkışladılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda ABD Kongresi'nde yaşanan tiyatroya tepki gösterdi. Kongre'nin on binlerce masumun katili olan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ayakta alkışlamasına sert sözlerle değinen Erdoğan, "40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlanırken yüzleri kızarmıyor." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nın başlangıcında kadın, çocuk demeden on binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanarak ağırlanmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, ABD Kongresi için "Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "40.000 insanın katilini kahraman gibi ağırlanırken yüzleri kızarmıyor." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'ya ve ABD Kongresi'ne yönelik o açıklamaları
Burada şu gerçeği öncelikle vurgulamak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Sistemin sorunlara çözüm üreteme kabiliyetini yitirdiğinin işaretlerini uzun zamandır zaten görmekteyiz. Sadece yakın geçmişte yaşanan krizlere bakmak bile sistemin iflas bayrağını çoktan çektiğini göstermeye yeterlidir.

ABD Kongresi'nin katil Netanyahu'yu ayakta alkışladığı utanç anlarıABD Kongresi'nin katil Netanyahu'yu ayakta alkışladığı utanç anları

"SOYKIRIMCI KATİLİN NASIL ALKIŞLANDIĞINI TÜM DÜNYA İZLEDİ"
Mesela Suriye'deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Ukrayna'daki savaş iki buçuk yıldır aralıksız devam ediyor. Yemen henüz istikrara kavuşamadan maalesef Sudan karıştı. Gazze'de 16.000'i masum çocuk 40.000 sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. İşte herhalde Amerika'nın Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Gördük… Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40.000'e yakın çocuk, kadın, yaşlı, bu insanları katledenleri düşünün, temsilciler meclisi alkışlıyor. Öbür taraftan temsilciler meclisinin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor.

ABD Kongresi'nde bulunan Rashida Tlaib tek başına Netanyahu'yu protesto ettiABD Kongresi'nde bulunan Rashida Tlaib tek başına Netanyahu'yu protesto etti

"HANİ DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI?"
Bu dünyanın nereye gittiğini gösteriyor. 7 Ekim'den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu Amerika'da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Bunu anlamak mümkün mü? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? Hani İnsan Hakları Beyannamesi'ndeki o alt alta yazılmış maddeler? Hepsi bir tarafta orada bir alkış cümbüşüdür gidiyor.

Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150.000 Gazzelinin kanı olan bir kasabı Kongresi'nde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız.

Başkan Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'ndaBaşkan Erdoğan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda

"ÇAĞIMIZIN HİTLER'İNİ BAŞ TACI ETTİLER"
Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'lerini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor. 40.000 insanın katilini kahraman gibi ağırlanırken yüzleri kızarmıyor. Adalet yok, hukuk yok, kural yok, merhamet, şefkat, vicdan yok. Barış için sorumluluk almak yok. İnsanlığın umudunu artıracak hiçbir çaba yok.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ
Zalimin zulmünden dolayı adeta itibar gördüğü mazlumun hakkının yok sayıldığı bir cinnet haline hep birlikte şahitlik ediyoruz. Kıymetli dostlar, tüm bunlar bize şunu gösteriyor. Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir.

Türkiye olarak insanlığın gündeminde yer alan meselelere bu zaviyeden bakıyoruz. Onun için tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye yüzyılını inşa etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat bütün bunlarla birlikte kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı.

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