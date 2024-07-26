ABD PKK'yı havadan da savunacak! Uzman isimlerden çarpıcı yorum: PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar | Amerika hiçbir silahını geri götürmez
Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken NATO'daki sözde müttefiki ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK türevlerinden YPG'nin denetimindeki ve terörist Mazlum Kobani'nin de zaman zaman kaldığı Haseke ilinde yer alan üssüne, askeri takviyenin yanı sıra hava savunma sistemi de gönderdi. Bu sistemler ise akıllarda soru işareti bıraktı. ABD'nin hava savunma sistemlerini neden bu noktaya gönderdiği ve amacının ne olduğu merak edildi. ABD PKK'yı havadan da mı savunacak? ABD'nin YPG eliyle yeni "işgal planı" mı? Akademisyen Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ederken NATO'daki sözde müttefiki ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü PKK'nun kolu YPG'nin denetimindeki Haseke ilinde yer alan üssüne, askeri takviyenin yanı sıra hava savunma sistemi de gönderdi.
ABD'DEN TERÖRE HAVA KALKANI
ABD'ye ait konvoy, 14 Temmuz'da Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı. Aralarında ABD askerlerini taşıyan "Bradley" tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki askeri üsse gitti. Konvoyda mühimmat, prefabrik odalar ve Avenger Hava Savunma Sistemi silahları yüklü araçlar yer aldı.
Türkiye'nin terörle mücadelesinin sürekli olarak karşısında duran ABD, hain PKK/YPG'nin denetimindeki Haseke'deki üssüne, askeri takviye yaparken bölgeye hava savunma sistemi de gönderildi. Terör ele başlarından biri olan Mazlum Kobani'nin de zaman zaman kaldığı üsse gönderilen hava savunma sisteminin YPG'ye verileceği iddia edildi.
"TERÖRİST KOD ADI MAZLUM HASEKE'DE KALMIŞ"
Akademisyen-ASAM Başkanı Eray Güçlüer
"Bunu sormuşlar, bu konuda resmi sayılabilecek bir kaynaktan edindiğim bilgi. "Yani biz bunu PKK'ya vermedik, Haseke'deki Üssümüze, İran'ın olası füze saldırısına karşı kendimizi koruyoruz." diye söylüyor. Enteresan olan bir şey var, sözde Kobani kod Mazlum, Haseke'deki Amerikan üssünde tutuluyormuş."
"MÜHİMMATLARI ABD PKK'YA BIRAKACAK"
"Bu kadar mühimmatı ABD PKK'ya bırakacak. Afganistan'da Taliban'a bıraktıkları gibi. 100 milyar dolardan fazla silahı Taliban'a bıraktılar. Türkiye'nin yaptığı ne basit SİHA 5 bin ve 20 bin metre arasından uçuyor. Bizim SİHA'larımız için tehdit değil. Bu şu anlama gelir: "Eğer tutar da bunu PKK'nın elinde görürsem başlarına geçiririm."
"İRAN'IN FÜZELERİNE KARŞI KENDİMİZİ KORUYORUZ" YALANI
Çünkü bu radar sistemi elle manuel kontrol edildiği için tutup da bir füzeyi yakalayabilmesi çok zor. O yüzden 'İran'ın füzelerine karşı kendimize koruyoruz" yalan. Türk SİHA'larına karşı oraya konuşlandırıldı. Yani "Türk SİHA'ları PKK'yı vurmasın, bizim şemsiyemiz altında rahat at oynasın diye bunu yapıyorlar. Neticede ABD müttefik bir devlet, demiş ki "Bunu PKK'ya vermedim, kendi hava savunma füzem." Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında bu belirtiliyor."
PSİKOLOJİK MESAJ VERİLİYOR
"Ama tutar da ben onu PKK'nın elinde görürsem başına geçiririm. Yani Türkiye'nin onu fazlasıyla onu vuracak, orayı yok edecek hatta yıllarca orada ot bitirmeyecek vuruş kapasitesi var. Ve son derece yüzde 100 hassasiyetle vurabilir. Dolayısıyla bunun üzerinde psikolojik bir mesaj verilmeye çalışılıyor."
"PKK'NIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YAPIYORLAR"
Abdulkadir Selvi
"Brett Mcgurk, bir süredir PKK'nın SDG adı altında yapılandırdığı PKK'nın kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor. Buradaki olayda bize verdikleri bilgi şu, "Bizim Irak'taki üslerimize İran saldırı oldu, 1 amerikan askeri öldü". Peki siz ne yapıyorsunuz "Suriye'deki üslerimize savunma sistemleri kuruyoruz." Irak'ta olmuş olay 1 amerikan askeri ölmüş, o da saldırı sırasında kaçarken çarparak ölmüş doğrudan hedef alınmamış."
"Ama onlar Suriye'de hava savunma sistemi kuruyorlar. Tamamen Türkiye'nin bu noktaya yapacağı olası bir operasyona karşı PKK'nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar. Ve SDG'yi de orada bu hava savunma sistemini kullanmak üzere eğitim almışlar."
"AMERİKA HİÇBİR SİLAHI GERİ GÖTÜRMEZ"
"Sen bu kendi hava üssünü korumak için kuruyorsun ama giderken bunu götürecek misin?" O konuda net bir bilgi vermiyor ama hepimiz de çok iyi biliyoruz Amerika getirdiği hiçbir silahı geri götürmez."
"SURİYE'DE SEÇİM YAPAMADI EN AZINDAN FİİLİ OLARAK TAKVİYE EDEYİM"
"Biz şimdi bunu vururuz ama şu var; Amerika seçimlerinde bir belirsizlik var, ne olacağı belli değil. Bir de PKK'nın buradaki hamisi Brett Mcgurk giderken oraya Türkiye bastırdığı için seçim yapamadım ama en azından fiili olarak sahada onları takviye edeyim diyor."
"Burada şu var: 1. Amerika yalan söylüyor başından itibaren, 2. getirdiği hiçbir silahı geri götürmeyecek, 3. Bu hava savunma sistemi kullanmak için SDG'lileri yani PKK'lıları eğitiyor, amacı orada onları kapasitelerini güçlendirmek. Ama Türkiye'de bunu takip ediyor, her adımlarından bilgisi var, gerektiğinde gerekli müdahaleyi edecek gücü var."
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