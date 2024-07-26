ABD PKK’yı havadan da savunacak! Uzman isimlerden çarpıcı yorum: PKK’nın güvenliğini sağlamak için yapıyorlar | Amerika hiçbir silahını geri götürmez

"MÜHİMMATLARI ABD PKK'YA BIRAKACAK"

"Bu kadar mühimmatı ABD PKK'ya bırakacak. Afganistan'da Taliban'a bıraktıkları gibi. 100 milyar dolardan fazla silahı Taliban'a bıraktılar. Türkiye'nin yaptığı ne basit SİHA 5 bin ve 20 bin metre arasından uçuyor. Bizim SİHA'larımız için tehdit değil. Bu şu anlama gelir: "Eğer tutar da bunu PKK'nın elinde görürsem başlarına geçiririm."