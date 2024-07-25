Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi. Toplantının ardından bilgilendirmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantının, TBMM İçtüzüğü'nün 32'nci maddesi uyarınca verilen önerge çerçevesinde kapalı oturumla gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, "Ülkemizin izlediği politikalar, uluslararası yapı ve örgütlerle ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar, yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve desteğin geliştirilmesi, dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bunların Türkiye'ye olası etkilerinin dengelenmesi çerçevesinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında Dışişleri Komisyonuna kapsamlı bilgi sunmuştur, ayrıca komisyon üyelerinin yöneltmiş olduğu soruları cevaplamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın, Türkiye'nin dış politika gündemindeki öne çıkan konular, çevresindeki krizler ve küresel gelişmelere ilişkin komisyona sunum gerçekleştirdiği belirtildi.
Toplantının, TBMM İçtüzüğü'nün 32'nci maddesi uyarınca verilen önerge çerçevesinde kapalı oturumla gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sayın Bakan Türkiye'nin dış politika ilkeleri ve öncelikleri, parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkiler bağlamında artan etkisi ve önemi, dünyadaki en büyük 3. diplomatik temsil ağına sahip bulunan Dışişleri Bakanlığının, milli çıkarlarımızın korunması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin daha etkin kılınması için Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen düzenleme ve yeniden yapılanma çalışmaları, yakın çevresindeki krizler ve bunlar karşısında ülkemizin izlediği politikalar, uluslararası yapı ve örgütlerle ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar, yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve desteğin geliştirilmesi, dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bunların Türkiye'ye olası etkilerinin dengelenmesi çerçevesinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında Dışişleri Komisyonuna kapsamlı bilgi sunmuştur, ayrıca komisyon üyelerinin yöneltmiş olduğu soruları cevaplamıştır."
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