Mersin sonrası Ağrı'da da skandal! Bebek katili Öcalan'ı öven şarkıda halay çektiler! İşte o anlar...
Geçtiğimiz günlerde Mersin sahillerinde bir grup teröristsever, bebek katili Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çekti. Olay sonrası şahıslar ters kelepçe ile gözaltına alınırken, terör sevicilere polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletildi. Diğer yandan Ağrı'da da bir düğünde yine bir grup teröristsever bebek katili Öcalan'ı öven şarkı eşliğinde halay çekti. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Mersin'de bir grup vatansız, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın lehine sloganlar atarak sahil kenarında halay çekti.
TERÖR HALAYI!
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan soruşturma ve yapılan çalışmalar neticesinde terör halayındaki 11 şüpheli tespit edildi.
"TERÖRİSTLERİN ENSESİNDEYİZ"
Ters kelepçe ile gözaltına alınan terör sevicilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımına "Teröristlerin her an enselerindeyiz." notunu düşerek şu ifadeleri kullandı:
11 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin'de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin'e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler 'Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK' suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz.
ÖLÜRÜM TÜRKİYEM DİNLETİLDİ
Diğer yandan terörsevicileri gözaltına alan polisler, vatansızlara polis otobüsünde 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı dinletti. O görüntüler sosyal medyada büyük beğeni toplarken beğeni yağmuruna tutuldu.
ŞİMDİ DE AĞRI'DA!
Bu olayın hemen ardından dün akşam da sosyal medyada yayılan görüntülerde Ağrı'da düzenlenen bir düğünde bir grup teröristseverin, teröristbaşı Öcalan'ın lehine slogan attığı ortaya çıktı.
Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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