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TBMM Başkanı Kurtulmuş Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u kabul etti

Giriş: 25.07.2024 19:42
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Singapur’un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok’u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u makamında kabul etti.

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