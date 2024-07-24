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Başkan Erdoğan ile Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev arasında önemli görüşme

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 11:47 Güncelleme: 24.07.2024 11:48
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Başkan Erdoğan ile Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev arasında önemli görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınırken, Başkan Erdoğan Mirziyoyev'in doğum gününü de kutladı.

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