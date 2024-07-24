Son dakika | Türkiye'den Irak'a PKK ile mücadele desteği | Kanser hücresi gibi her yeri sarıyor
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Fidan PKK ile mücadele kapsamında "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada Gazze'deki durumu değerlendirdi.
"Netanyahu'nun başka bir ajandası var" diyen Fidan, Filistin'de ateşkes'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmediğini söyledi.
Fidan, "İki devletli çözüm konusunda anlaşma olursa, Türkiye olarak önerdiğimiz garantörlük mekanizmasının parçası olabiliriz" dedi.
İki devletli çözümün derhal uygulanmaması halinde dördüncü Gazze savaşının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, "Sürekli olarak çatışmaların içinde kalacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Fidan ayrıca teör örgütü PKK/YPG'yi işaret ederek "Bununla savaşmamız, bunun elindeki petrolü, enerji kaynaklarını Suriye halkına geri vermemiz gerekiyor" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Fidan: "PKK Irak'ın her yerini kanser hücresi gibi sarıyor. Bu artık bizim sorunumuz olmaktan çıkıp Irak'ın bir milli güvenlik sorununa dönüştü"
PKK KISKAÇTA! IRAK'TAN TERÖRLE MÜCADELEDE FLAŞ ADIM: RESMİ YAZIŞMALARDA "YASAKLI ÖRGÜT" DENİLECEK
Hain terör örgütü PKK'nın yuvalandığı noktalardan biri olan Irak son dönemlerde terörle mücadele aldığı kararlar ile gündeme geliyor. Bu kez Irak hükümeti tarafından PKK'ya karşı dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre devlet kurumlarındaki resmi yazışmalarda terör örgütü PKK'nın "yasaklı örgüt" şeklinde tanımlanması talimatı verdi.
Terör örgütü PKK köşeye sıkıştı. Uluslarası arenada da her geçem gün gücünü kaybeden hain terör örgütüne ilişkin Irak dikkat çeken bir karar aldı. daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan etmişti.
YAZIŞMALARDA "YASAKLI ÖRGÜT" İFADESİ KULLANILACAK
Daha önce terör örgütü PKK'yı "yasaklı örgüt" ilan eden Irak hükümeti tarafından terör örgütü PKK'ya karşı önemli bir adım atıldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre hükümet, resmi yazışmalarında "yasaklı örgüt PKK" ifadesinin kullanılması konusunda yeni bir karar almıştır.
BAĞDAT'TA GÜVENLİK ZİRVESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, son Irak ziyaretindeki temasları ile Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ve Iraklı üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde Türkiye - Irak arasındaki ilişkiler yeni bir boyuta taşındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalının katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik zirvesi düzenlenmiş, terörle mücadele, güvenlik ve askeri iş birliği konuları görüşüldü.
'YASAKLI ÖRGÜT PKK'
Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Irak ile yürüttüğü istihbarat diplomasisi de Irak hükümetinin aldığı bu yeni kararda önemli bir etken oldu.
Bunun sonucunda, Irak Başbakalığı'nın 23.07.2024'te Irak Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na gönderdiği belgede, "PKK terör örgütünün resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" ifadesi yer aldı. Söz konusu gelişme, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28.05.2024 tarihli "PKK'nın resmi yazışmalarda 'yasaklı örgüt PKK' olarak kullanılması" kararına dayandırılmıştır.
IRAK'IN BU ADIMI UMUT VERİCİ
Irak hükümeti tarafından verilen bu karar, PKK'nın Irak'taki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik atılan ciddi bir adım oldu. Türkiye tarafından, Irak hükümetinin attığı bu adım gelecekte alınacak tedbirler için de umut verici bir adım olarak değerlendirildi.
Bu adımla terörle mücadelede devam eden mevcut askeri doktrin bağlamında stratejik bir yenilgi içerisinde olan PKK'nın, uluslararası arenada da gücünü kaybettiği ortaya konmuş oldu.
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