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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Allah'a hamdolsun diriliş tekrar hayırlı olsun

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 13:41 Güncelleme: 24.07.2024 13:41
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Başkan Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Allah’a hamdolsun diriliş tekrar hayırlı olsun

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4'üncü yıl dönümü kutlanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında "Allah'a hamdolsun, Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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