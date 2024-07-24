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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunan bakanın "F-35" sözlerine yanıt: Buyursun gelsin turistik geziye

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 12:28 Güncelleme: 24.07.2024 12:31
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den Yunan bakanın F-35 sözlerine yanıt: Buyursun gelsin turistik geziye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'in küstah sözlerine yanıt verdi. Yunan bakanın "F-35 lerimiz var Ankara'ya geliriz" açıklaması sorulan Bakan Güler, "Türkiye'ye yılda 60 milyon turist geliyor buyursun gelsin, bekliyoruz." dedi.

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