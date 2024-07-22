Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis'ten Türk milletine küstah tehdit: F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler son dönemde yükselişe geçerken Yunan bakanlar süreci baltalamaya devam ediyor. Dendias'ın ardından konuşan Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis Türk milletini tehdit ederek "F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz" dedi. Georgiadis ayrıca Türkiye'nin havacılık konusunda 'sıfır' olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde ilişkiler yumuşak bir seyir halindeyken Yunan bakanlardan gelen açıklamalar iki ülke ilişkileri yeniden germeye başladı.
TÜRK ASKERİNE KÜSTAH SÖZLER
İlk olarak Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Türk askerini ve KKTC'yi hedef alarak küstah sözler sarf etti. Bu açıklamalara başta Başkan Erdoğan olmak üzere MSB'den ve bakanlıklardan da tepki geldi.
MİÇO'YA ÇAĞRI: BAKANINA HADDİNİ BİLDİR
Başkan Erdoğan KKTC dönüşü yaptığı açıklamalarda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslenirken "Bakanına haddini bildir" çağrısı yaptı.
"DENDİAS'IN AÇIKLAMALARI DENSİZLİK"
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki ifadeleri:
Son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile konuştum. "Aynı gün ben Kuzey Kıbrıs'ta bulunacağım, orada Kuzey Kıbrıs halkına hitap edeceğim. Öğrendiğime göre siz de Güney'de olacakmışsınız, orada hitap edecekmişsiniz. Herhalde birbirimizi rahatsız edecek herhangi bir açıklama yapmayız" dedim. O da benim gibi düşündüğünü söyledi. Fakat Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ne yazık ki; farklı bir havada, belli ki Miçotakis ile yaptığımız görüşmeden haberi yoktu, ileri geri açıklamalar yaptı. Onun bir defa kalkıp da Türklerin orada işgalci olduğunu söylemesinden daha densiz, edep dışı bir ifade olamaz. Dolayısıyla, Sayın Miçotakis'in bu bakanına haddini bildirmesi lazım. Bizim çok daha fazla konuşmamıza zaten gerek yok. Konuşacaklarımızı bugün zaten konuştuk. Yolumuza da aynen devam ediyoruz.
YUNAN SAĞLIK BAKANI DA KÜSTAHLIĞA SOYUNDU
Bu gelişme sonrası Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında da geniş yankı bulurken Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis de iki ülke arasındaki ilişkileri gerecek açıklamalarda bulundu.
"BİR GECE ANSIZIN ANKARA'DA OLABİLİRİZ"
Georgiadis Türkiye'nin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganına güldüğünü söylerken, "F-35'lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara'da olabiliriz" çıkışını yaptı.
"AYAKKABILARIYLA MI GELECEKLER?"
Küstahlıkta sınır tanımayan Georgiadis tarihte yaşananları unutarak Türk milletini tehdit etti. Georgiadis Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu söylerken "Nasıl gelecekler Yunanistan'a? Ayakkabılarla mı?" ifadelerini kullandı.
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