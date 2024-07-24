22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugünlere...
Göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'yi her alanda ileri taşıyan AK Parti hükümeti, emekliler konusunda da birçok adım attı. 22 yıldır emeklilerin refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldı. Emekli maaş kuyrukları tarihe karışırken, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı. 22 yıl boyunca emekliler enflasyona ezdirilmedi.
Türkiye'ye yaklaşık 14 milyon emekli var. AK Parti hükümeti, 22 yıllık iktidarı döneminde emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak için durmadan çalışırken, emeklilerin ekonomik koşullarını da iyileştirmek için adımlar attı.
AK Parti döneminde Başkan Erdoğan'ın her zaman dile getirdiği gibi emekliler enflasyona ezdirilmedi. Bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmetler alanında da emekliler için birçok çalışma yapıldı.
İşte AK Parti döneminde emekliler için yapılan çalışmalardan bazıları
EMEKLİ MAAŞ KUYRUKLARI BİTTİ
Her gün emeklilerin can verdiği maaş kuyrukları tarihe karıştı.
SAĞLIĞA HIZLI VE KOLAY ERİŞİM
Sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişim imkanı ile emeklilerin yaşam kalitesi artırıldı.
EMEKLİ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ
Sosyal güvenlik reformu gerçekleştirildi. Emeklileri rahatlatmak ve enflasyona ezdirmemek için bütçe imkanını zorlayan kararlar hayata geçirildi. 22 yılda emekli maaşları reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında arttı. Ocak ayında tüm emeklilerin maaşı yüzde 49,25 oranında arttı. Temmuz 2024 döneminde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; emekli sandığı emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında yükseltildi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI BAŞLADI
En düşük emekli maaşı uygulamasını AK Parti hayata geçirdi. 2019'da başlatılan uygulama ile emekliler desteklendi. Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı yüzde 25 oranında artırıldı ve 12 bin 500 liraya çıkarıldı.
BAYRAM İKRAMİYESİ
Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya başladı. Son 1 yılda bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artarak 3 bin TL'ye çıktı ve iki bayramda toplam ödenen tutar 6 bin TL oldu.
EMEKLİYE PROMOSYON
Emeklinin banka promosyonu 2 kat artarken, emeklilerin tamamına geçtiğimiz yıl 5'er bin TL destek ödemesi yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi
- Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli
- Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?
- YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?
- KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C’liye ödeme listesi değişti! 15.000 TL + 3.000 TL ek para verilecek: 24, 25, 26, 27, 28 Temmuz’da…
- 12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu
- EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...
- T.C. kimlik numarasını böyle ezberleyenler üstün zekaya sahip! Tıkla yeteneğini öğren
- Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları sonuçlandı mı? Temmuz ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kurası hangi tarihte?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?