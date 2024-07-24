22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugünlere...

Türkiye'ye yaklaşık 14 milyon emekli var. AK Parti hükümeti, 22 yıllık iktidarı döneminde emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak için durmadan çalışırken, emeklilerin ekonomik koşullarını da iyileştirmek için adımlar attı.

AK Parti döneminde Başkan Erdoğan'ın her zaman dile getirdiği gibi emekliler enflasyona ezdirilmedi. Bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmetler alanında da emekliler için birçok çalışma yapıldı.