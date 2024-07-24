24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugünlere...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 13:20 Güncelleme: 24.07.2024 13:32
ABONE OL
22 yılda AK Parti emekliler için neler yaptı? Maaş ve hastane kuyruklarında ölümlerden bugünlere...

Göreve geldiği 2002 yılından bu yana Türkiye'yi her alanda ileri taşıyan AK Parti hükümeti, emekliler konusunda da birçok adım attı. 22 yıldır emeklilerin refahını artırmak, hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldı. Emekli maaş kuyrukları tarihe karışırken, emeklilerin sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı. 22 yıl boyunca emekliler enflasyona ezdirilmedi.

Türkiye'ye yaklaşık 14 milyon emekli var. AK Parti hükümeti, 22 yıllık iktidarı döneminde emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak için durmadan çalışırken, emeklilerin ekonomik koşullarını da iyileştirmek için adımlar attı.

AK Parti döneminde Başkan Erdoğan'ın her zaman dile getirdiği gibi emekliler enflasyona ezdirilmedi. Bunun yanı sıra sağlık ve sosyal hizmetler alanında da emekliler için birçok çalışma yapıldı.

İşte AK Parti döneminde emekliler için yapılan çalışmalardan bazıları



EMEKLİ MAAŞ KUYRUKLARI BİTTİ
Her gün emeklilerin can verdiği maaş kuyrukları tarihe karıştı.

SAĞLIĞA HIZLI VE KOLAY ERİŞİM
Sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişim imkanı ile emeklilerin yaşam kalitesi artırıldı.

EMEKLİ ENFLASYONA EZDİRİLMEDİ
Sosyal güvenlik reformu gerçekleştirildi. Emeklileri rahatlatmak ve enflasyona ezdirmemek için bütçe imkanını zorlayan kararlar hayata geçirildi. 22 yılda emekli maaşları reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında arttı. Ocak ayında tüm emeklilerin maaşı yüzde 49,25 oranında arttı. Temmuz 2024 döneminde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 24,73; emekli sandığı emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında yükseltildi.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI UYGULAMASI BAŞLADI
En düşük emekli maaşı uygulamasını AK Parti hayata geçirdi. 2019'da başlatılan uygulama ile emekliler desteklendi. Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı yüzde 25 oranında artırıldı ve 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ
Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye almaya başladı. Son 1 yılda bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artarak 3 bin TL'ye çıktı ve iki bayramda toplam ödenen tutar 6 bin TL oldu.

EMEKLİYE PROMOSYON
Emeklinin banka promosyonu 2 kat artarken, emeklilerin tamamına geçtiğimiz yıl 5'er bin TL destek ödemesi yapıldı.

EYT ÇÖZÜLDÜ
Geçmiş dönem hükümetleri tarafından oluşturulan mağduriyet AK Parti döneminde çözüldü. Emeklilikte Yaşa Takılanların mağduriyetinin giderilmesiyle 2,4 milyon emekliye maaş bağlandı. 2002'de 6,5 milyon olan emekli sayısı 16 milyona ulaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör