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Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi: 27 tutuklama

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 07:49
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Balıkesir’de organize suç örgütü çökertildi: 27 tutuklama

Son dakika haberine göre Balıkesir’de "KUYU-12" operasyonuyla elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay’ın yaptığı Tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda yakalanan 43 kişiden 27'si tutuklandı.

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