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Bakan Yerlikaya duyurdu! EGM'de 2024 yılı Genel Atamaları yapıldı

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 22:26 Güncelleme: 23.07.2024 22:57
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Bakan Yerlikaya duyurdu! EGM’de 2024 yılı Genel Atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerin 2024 yılı Genel Atamalarının gerçekleştiğini belirterek "Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

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