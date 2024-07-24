İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Tarkan soruşturması! Tam 24 milyon TL...
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarkan konserinin maliyeti 24 milyon lirayı buldu. Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konser için ücret almayacağını açıklasa da Soyer'in yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir'in kasasından çıkan 24 milyon TL'ye ilişkin soruşturma başladı. İşte detaylar...
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Gündoğdu Meydanı'nda Tarkan konseri düzenlemişti. Fırtınada yıkılan sahne yeniden yapılmıştı.
KASADAN MİLYONLARCA LİRA ÇIKTI
Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konser için ücret almayacağını duyurmuştu. Ancak Soyer'in yalanını GÜNAYDIN ortaya çıkarmış ve belediyenin kasasından toplam 23 milyon 540 bin lira çıktığı ispatlanmıştı.
EK SÖZLEŞME YAPILDI
Yıkılan sahnenin yeniden kurulması ve çalışan ekibin tüm masrafları İZFAŞ tarafından karşılandı. Sayıştay denetçileri, İZFAŞ'ın sahne yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.
BAKANLIK TÜM BİLGİLERİ İSTEDİ
İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İzmir'e giden mülkiye müfettişlerinin ilgili daire başkanlığından konserle ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedikleri öğrenildi.
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