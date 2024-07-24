İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne Tarkan soruşturması! Tam 24 milyon TL...

Tarkan

EK SÖZLEŞME YAPILDI

Yıkılan sahnenin yeniden kurulması ve çalışan ekibin tüm masrafları İZFAŞ tarafından karşılandı. Sayıştay denetçileri, İZFAŞ'ın sahne yapımı için yüklenici firma ile 8.5 milyon liralık ek bir sözleşme imzaladığını ortaya çıkardı.