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Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam! İşte zamlı tarifeler

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 13:23
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Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 40 zam! İşte zamlı tarifeler

Son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

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