AK Parti MKYK toplandı! Değişim devam edecek mi?
31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası sonuçları değerlendirmek için sık sık kurmaylarıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçmenin verdiği mesajı aldıklarını söylemişti. İl başkanlarının değişimi ile işaret fişeği yanarken, kabine ile devam etti. Partide gözler şimdi de MKYK toplantısına çevrildi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.15'te başladı.
ÖMER ÇELİK AÇIKLAMALARDA BULUNACAK!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik saat 16.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
DEĞİŞİM DEVAM EDECEK Mİ?
AK Parti'deki değişim için tüm gözler bugün gerçekleştirilen MKYK toplantısına çevrilmiş durumda... Kulislerde, MKYK toplantısından sonra bazı genel başkan yardımcılarında bayrak değişiminin olacağı ifade ediliyor.
YENİ YOL HARİTASI İÇİN TOPLANTILAR DÜZENLENDİ
Başkan Erdoğan, 31 Mart sonrası atacağı her adımı yol arkadaşları ile birlikte tartıştı, yeni yol haritasını belirlemek için toplantılar düzenledi. AK Parti, eylülde yapılacak olan olağan kongre sürecine kadar sistemli bir hazırlık dönemi yönetiyor. Seçimlerden sonra Batman ve Rize il başkanları ile başlayan değişim süreci il ve ilçe başkanlıkları ile devam etti.
Erdoğan, son MYK toplantısında, "2 bakan ve 7 il başkanı ile değişim sürecine dair başlangıç yaptık. Kimseyi kırmadan, dökmeden gerektiği zaman bayrak değişimi devam edecek. Bayrak değişimine gitmeyi planladığımız iller var" ifadelerini kullanmıştı.
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