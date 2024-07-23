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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında kritik görüşme

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 16:33
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Görüşme ile ilgili Bakanlık hesabından bir paylaşım yapıldı.

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