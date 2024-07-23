İYİ Parti'de bir ayrılık daha! Yalvaç Belediye Başkanı istifa etti
İYİ Parti'de peş peşe istifalar sürüyor. Isparta'nın Yalvaç ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Kodal İYİ Parti'den ayrıldığını açıkladı. Kodal istifasına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır" dedi. Bu istifa sonrası İYİ Parti'nin Isparta'daki ilçe belediye sayısı 1'e düştü.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Başkan Kodal, yaptığı açıklamasında "Memleketime ve hemşerilerime hizmet etmek amacıyla girdiğim siyaset yolunda, sizlerin desteğiyle 31 Mart 2024 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Göreve başladığımda da ifade ettiğim gibi herkesin belediye başkanı olarak eşit ve tarafsız hizmet etmek maksadıyla parti kimliğimi ve rozetimi bir kenara bırakarak, sadece Yalvaç'ın ve Yalvaçlının menfaatleri doğrultusunda azimle çalışmayı kendimize ilke edindik." dedi ve şöyle devam etti:
'KARARIN TEMELİNDE SİYASİ AMAÇLAR YOK'
"Siyasi inancım gereği, Türk milliyetçiliği fikriyatında önce ülkem ve milletim, sonra şahsım ilkesiyle siyasi partilerin memlekete ve vatandaşa hizmet etmenin bir aracı olarak gördüm, böyle görmeye de devam edeceğim. Aslolan memleketimiz olan kadim şehir Yalvaç'ımızı en iyi noktaya getirecek çalışma gayreti içerisinde, herkes ve her kesimle ortaklaşa, barışık bir biçimde işimize odaklanmaktır. İşimiz de Yalvaç'ımıza ve Yalvaçlımıza hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşerilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım."
İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR
İstifa sonrası İYİ Parti'nin Isparta'da ki ilçe belediye sayısı 1'e düştü. İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel ve İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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