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Başkan Erdoğan'dan Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü mesajı

ahaber.com.tr
Giriş: 23.07.2024 19:44 Güncelleme: 23.07.2024 20:04
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Başkan Erdoğan’dan Hatay’ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümüne ilişkin yayımladığı mesajda "Hataylıların güçlü iradesiyle alınan ve aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesi olan Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

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