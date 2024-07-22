İYİ Parti'de bir istifa daha! Aylin Cesur sosyal medyadan duyurdu
27. dönemde İYİ Parti'den Isparta milletvekili seçilen Aylin Cesur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, "Değerli İYİ Partililer, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. 27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli İYİ Partililer, bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Partili arkadaşlarıma, 'Türkiye daha iyi olsun' diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım"
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