Ege Denizi’nde Yunan zulmü! Düzensiz göçmenleri Mehmetçik kurtardı...

TÜRK KARA SULARINA İTTİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği aktarıldı.