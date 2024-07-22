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Ege Denizi'nde Yunan zulmü! Düzensiz göçmenleri Mehmetçik kurtardı...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 11:59 Güncelleme: 22.07.2024 11:59
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Ege Denizi’nde Yunan zulmü! Düzensiz göçmenleri Mehmetçik kurtardı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi’nde Midilli Adası’nın kuzeyinde Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit edildiği ve Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi.

TÜRK KARA SULARINA İTTİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının, Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığının görüntülendiği aktarıldı.

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının derhal bilgilendirilerek, söz konusu düzensiz göçmenlerin, bölgeye intikal eden sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

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