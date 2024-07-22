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Başkan Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği iddialarına yalanlanma

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 22.07.2024 22:04 Güncelleme: 22.07.2024 22:04
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Başkan Erdoğan’ın Esad ile Moskova’da görüşeceği iddialarına yalanlanma

Diplomatik kaynaklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ile Moskova’da bir görüşme yapacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın Esad ile Moskova'da görüşeceği haberlerine ilişkin bilgi paylaştı.


Kaynaklar iddialara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la Moskova'da bir görüşme yapacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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