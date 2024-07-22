İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Sosyal medyadan duyurdu
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un partiden ayrılığını duyurmasının ardından bir istifa da İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'den geldi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi. Ayrılığını duyuran Yücel yaptığı paylaşımda " Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerine de yer verdi.
İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partiye eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daveti üzerine katıldığı belirtti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Partinin kurulmasında, gelişmesinde emeğinin bulunduğuna ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı olduğuna işaret eden Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.
Yücel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."
İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR
27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini açıkladı. 27. Dönem İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ahmet Ersagun Yücel'in istifasıyla İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken bağımsız milletvekili sayısı 8 oldu.
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