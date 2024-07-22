İYİ Parti’de peş peşe istifalar! Sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Yücel'in paylaşımı.

Yücel'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiçbir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da büyük Türk milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."