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Siyasete basketbol arası! Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi...

ahaber.com.tr
Giriş: 21.07.2024 12:39 Güncelleme: 21.07.2024 12:58
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Siyasete basketbol arası! Başkan Erdoğan KKTC dönüşü parkeye indi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti dönüşü kabinede ve TBMM'de görevli isimlerle basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın oynadığı yeşil takım 80-34 kazanırken AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varan maçtan paylaştığı fotoğrafa "Maç sonrası özçekim" notunu düştü. İşte detaylar...

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştı.

FARK ATTILAR

Başkan Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 80-34 mağlup etti. Fotoğrafta ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan da yer aldı.

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