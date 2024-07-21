Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında kalan işçiler var...
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 işçi yaralandı. İşte detaylar...
Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı, diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Vali Cevdet Atay'ın kurtarma çalışmalarını yerinde takip ettiği belirtildi.
ŞIRNAK VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA: 3 İŞÇİ YARALANDI
Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu Petrol Sahası'nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, İtfaiye, TPİC ve TPAO uzman ekipleri ve Jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı olarak kurtarılmış,1 işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış, kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.
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