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Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 4 terörist daha öldürüldü...

Giriş: 21.07.2024 17:07 Güncelleme: 21.07.2024 17:09
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Mehmetçik teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor! 4 terörist daha öldürüldü...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada teröristlerin hendeklere gömülmeye devam edildiği vurgulanırken Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi. İşte detaylar...

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