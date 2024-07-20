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THY'den flaş açıklama: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Giriş: 20.07.2024 14:19 Güncelleme: 20.07.2024 14:20
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THY’den flaş açıklama: Tüm operasyonlarımız normale dönmüştür

Son dakika haberi...Tüm dünya genelinde dün yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları (THY), sorunun tamamen giderildiğini ve tüm seferlerin normale döndüğünü açıkladı.

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