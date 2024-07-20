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Göktürk-1 uydusu Beşparmak Dağları'ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 13:57
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Göktürk-1 uydusu Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağını fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen, Beşparmak Dağları'ndaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" yazısının fotoğrafını paylaştı.

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