Tüm dünya tek bir tuşun ucunda! Dünya neden ’mavi ekran’ verdi? Büyük bir siber savaşın tatbikatı mı? Dünyayı kilitleyen yazılım hatası A Haber’de analiz edildi

AŞIRI DİJİTALLEŞMENİN SORUNLARI

"Bugün burada yıllar sonra havayolu firmaları ilk kez elle bilet yazdılar. Burada ki asıl sorun şu. Aşırı dijitalleşmeden ve güvenden meydana gelen siber bir olay. Burada Microsoft 'un hatası olan mavi ekran ile sizin uçağınızı bile kilitleyebilirler. Aşırı dijitalleşme sadece banka sistemlerinin değil hastanelerin, okulların en önemlisi nükleer santralleri kilitleyebilirler ve sizi savunmasız bırakabilirler."

"Bu siber bir saldırı, bundan ders almalıyız."