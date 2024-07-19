Tüm dünya tek bir tuşun ucunda! Dünya neden 'mavi ekran' verdi? Büyük bir siber savaşın tatbikatı mı? Dünyayı kilitleyen yazılım hatası A Haber'de analiz edildi
Amerika merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza dünyadaki havalimanlarını, bankaları, hastaneleri, TV kanallarını ve çok sayıda şirketi etkiledi. Son zamanlarda yaşanan ABD’de ki başkanlık seçimleri, Trump’a yönelik olan suikast girişimi ve 3.Dünya Savaşı ihtimalleri konuşulurken tüm dünyanın gözü nükleer silahlara yönelmişken bir anda yaşanan bu siber saldırı veya teknik arıza herkesi şoke etti. Peki siber güvenlik dünyada, nükleer silahlardan daha büyük bir silah mı? Yaşanan bir siber saldırı mı yoksa teknik bir arıza mı? Dünya neden bir anda “çevrimdışı” oldu? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında dünyayı kilitleyen yazılım hatası uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. İşte o analizlerde satır başlıkları…
Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde sorun yaşanıyor, birçok sektörde işlemler durdu. Dünya genelinde bankacılık, havayolları, hastane ve yayın kuruluşlarında sistemler çöktü.
Yaşanan bu dijital kriz 3. Dünya Savaşının nükleer silahlar yerine siber saldırı olarak yaşanabileceği tehlikesini gözler önüne sundu.
Peki siber güvenlik dünyada, nükleer silahlardan daha büyük bir silah mı? Yaşanan bir siber saldırı mı yoksa teknik bir arıza mı? Dünya neden bir anda "çevrimdışı" oldu? A Haber'de yayınlanan Aklın Yolu programında dünyayı kilitleyen yazılım hatası uzman isimler tarafından masaya yatırıldı. İşte o analizlerde satır başlıkları;
SİBER GÜVENLİK UZMANI ALİ KESKİN:
"Microsoft'un bünyesinde siber güvenlik ve siber istihbarat alanında güvenlik alt yapısından sorumlu bir siber güvenlik şirketi CrowdStrike. Aslında bu ön görülemeyecek bir şey değildi. Dünyada nelere mal olabileceğini çok açıkça bizi gösterdi. Markette pos cihazını kullanamadı insanlar ve kriz kaosa dönüştü."
"Biz burada teknolojinin faydalarını ve bize de verebileceği zararları öğrenmiş olduk. Teknolojiden zarar gelebilir fakat bizim bilinçli olmamız ve bu durumu önlememiz lazım. Ülkemizde de kullanılan yazılımsal ürünlerinin yerli olmasında çok büyük fayda görüyoruz. Olası bir savaş durumunda da neler olabileceğini görmüş olduk."
DÜNYAYI BİR HATA MI DURDURDU?
"Bugün yaşanan sorun kısaca CrowdStrike şirketinin bir güncelleme oluşturması ve bu güncellemede de teknik bir hata oluşmasıydı. Bunlarda bu ihmali farkına vardı fakat güvenlik duvarını devre dışı bırakınca sistem kendini otomatik olarak kilitledi. Sistem kilitlenince de uzaktan müdahale edilmedi, şu saate kadar kriz çözüldü diyebiliyoruz fakat kriz çözülmedi. Bu durumun eski haline dönmesi biraz zaman alacak."
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mesut Hakkı Çaşin:
"Oluşan bu sorunun yazılım güncellemesinden olduğu ve bunun bir siber saldırı olmadığı dile getirildi. Bunu yapan CrowdStrike siber güvenlik firması güncelleme esnasında her bilgisayarda hata olduğunu söylüyor. Bunu yapıncaya kadar ekipler denemelerini yapmıyor mu? Bu açıklama kabul edilemez. Bu büyük bir hata ve küresel bir olay."
AŞIRI DİJİTALLEŞMENİN SORUNLARI
"Bugün burada yıllar sonra havayolu firmaları ilk kez elle bilet yazdılar. Burada ki asıl sorun şu. Aşırı dijitalleşmeden ve güvenden meydana gelen siber bir olay. Burada Microsoft 'un hatası olan mavi ekran ile sizin uçağınızı bile kilitleyebilirler. Aşırı dijitalleşme sadece banka sistemlerinin değil hastanelerin, okulların en önemlisi nükleer santralleri kilitleyebilirler ve sizi savunmasız bırakabilirler."
"Bu siber bir saldırı, bundan ders almalıyız."
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