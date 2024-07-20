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Son dakika | MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş: 20.07.2024 12:49 Güncelleme: 20.07.2024 13:08
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Son dakika | MSB açıkladı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Asos bölgesinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

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