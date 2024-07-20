KKTC’deki Türk şöleni Yunan basınını rahatsız etti! Hedeflerinde yine Başkan Erdoğan var! Türkiye’ye işgalci iftirası...

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E UYARI

Düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan iki devletli çözüm vurgusu yaparak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı uyardı.

"Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi güneye geçtiklerinde saldırıya uğruyor, tutuklanıyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. Rumlar, Kıbrıs Türkü'yle, siyasi gücü ve adanın doğal kaynakları da dahil ekonomik refahı paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam."