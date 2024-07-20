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DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı gözaltında! PKK propagandası...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 11:41 Güncelleme: 20.07.2024 11:41
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DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı gözaltında! PKK propagandası...

DEM Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

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