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Karabük merkezli 3 ilde operasyon! 11 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi...

ahaber.com.tr
Giriş: 20.07.2024 08:47 Güncelleme: 20.07.2024 08:47
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Karabük merkezli 3 ilde operasyon! 11 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “Kuyu-10” operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyon anından kareler...Operasyon anından kareler...

11 SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.

Operasyon anından kareler...Operasyon anından kareler...

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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