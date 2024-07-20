Karabük merkezli 3 ilde operasyon! 11 şüpheli yakalandı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “Kuyu-10” operasyonları ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da aralarında olduğu 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel'in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
11 SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama", "tehdit" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.
ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Karabük merkezli 3️⃣ ilde düzenlenen "KUYU-10" operasyonlarında Elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 20, 2024
Operasyonlar sonucu elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣1️⃣ şüphelinin tamamı yakalandı❗️
Hangi… pic.twitter.com/M1bfc9vpV6
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