Ersin Tatar’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde önemli mesaj: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız

"TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASIYIZ"

21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyen Türk Devletleri Teşkilatı'nın en güneydeki devleti olarak KKTC'nin katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir. Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzun korunması için mücadelemize devam etmektedir.

77. ve 78. genel kurul toplantısında milat niteliğindeki konuşmalar KKTC için onur meselesidir. Rum yönetimi KKTC'ye yönelik izolasyonları daha da yoğunlaştırmıştır. Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir. KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.

"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"

Türkiye 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatarak katliama dur demiş, iç savaşı sonlandırmıştır. Çalışmalarımıza her alanda desteğini esirgemeyen Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum.

TBMM'de KKTC için alınan karara dikkatlerinizi çekiyorum. 74 tarihli Barış Harekatı Tezkeresidir. Oy birliğiyle alan TBMM Başkanı nezdinde teşekkür ediyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türk'ünün yoktan varoluşudur. Ne mutlu Türküm diyene.