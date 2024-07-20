Ersin Tatar'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde önemli mesaj: Türk dünyasının ayrılmaz parçasıyız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan "Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmedik" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü kutlamalarında açıklamalarda bulundu.
"TÜRKLÜĞÜN ONUR VE ŞEREFİNİ ÇİĞNETMEDİK"
Rum lideri Kıbrıs Türkleri'ni silah zoruyla dışlayarak Enosis'i sıçrama tahtası olarak kullanmaya başlamıştır. Vefakar halkımız 11 yıl boyunca en zor koşullarda göçmen çadırlarında yaşamış, esir olmamış, başı dik mücadele ederek Türklüğün onur ve şerefini çiğnetmemiştir. Rum Yunan ikilisi 63-74 yılları arasında katliamlar yaparken diğer yandan da adayı Yunanistan'a ne zaman bağlanacağının hesabını yapmaya devam ediyordu. Ana hedefleri halkımızı yok edip Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmekti. 15 Temmuz darbesinin ardından aylar geçiyordu. Ecevit, İngiltere'ye giderek iştişare etmiştir. TSK şu anda Kıbrıs açıklarında uyarısında bulunmuştu. Kıbrıs'ta silah sesleri susmuş çıt çıkmıyordu. EOKA cuntanın talimatlarını bekleyedursun. Kuzey'den TSK gelmek üzereydi. KKTC halkının tahammülü kalmamıştı. 20 Temmuz 1974 sabahı barış harekatı gerçekleştirilmiştir.
"60 YILLIK AMBARGONUN SAVUNULACAK YANI YOK"
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleriyle yolumuzu çizmiştir. Dünyada hak ettiğimiz yeri er geç alacağız. Türk tarafı olarak müzakere süreçlerinde olumlu tutum gösteriyoruz. Amacımız Kıbrıs ve bölgenin yararına olacak anlaşmaya ulaşmaktır. Rum zihniyeti tüm müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Halkımıza 60 yıldır uygulanan insanlık dışı ambargonun savunulacak hiçbir yanı yoktur.
60 yıldır çözüm bulmak adına geçirilen boşa zaman artık yerini 2021 yılında Cenevre'de gündeme getirdiğimiz siyasete bırakmıştır. Cenevre zirvesinin ardından yapılan tespit çok net.
DENDIAS'IN SÖZLERİNİ KINIYORUZ
Rum yönetiminin bazı ülkelerle anlaşma yaparak güneyi operasyon merkezi haline getirmesi adayı tehdit etmektedir. Kıbrıs Türkleri'ni hedef alan Dendias'ın düzeysiz açıklamasını şiddetle kınıyoruz.
Nasıl ki 1963-1974 döneminde Rumların Türklere saldırılarına seyirci kaldıysa günümüzde Gazze'ye yapılan saldırılara seyirci kalmaktadırlar.
"TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASIYIZ"
21. yüzyılda tüm siyasi dengeleri derinden etkileyen Türk Devletleri Teşkilatı'nın en güneydeki devleti olarak KKTC'nin katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir. Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzun korunması için mücadelemize devam etmektedir.
77. ve 78. genel kurul toplantısında milat niteliğindeki konuşmalar KKTC için onur meselesidir. Rum yönetimi KKTC'ye yönelik izolasyonları daha da yoğunlaştırmıştır. Kıbrıs konusunda kınanması gerekenlerin en başında Yunanistan gelmektedir. KKTC, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır.
"NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"
Türkiye 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatarak katliama dur demiş, iç savaşı sonlandırmıştır. Çalışmalarımıza her alanda desteğini esirgemeyen Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum.
TBMM'de KKTC için alınan karara dikkatlerinizi çekiyorum. 74 tarihli Barış Harekatı Tezkeresidir. Oy birliğiyle alan TBMM Başkanı nezdinde teşekkür ediyorum. 20 Temmuz Kıbrıs Türk'ünün yoktan varoluşudur. Ne mutlu Türküm diyene.
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