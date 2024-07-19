Bakan Uraloğlu’ndan ’siber saldırı’ açıklaması: Mutlaka b planımız vardır!

"MUTLAKA B PLANIMIZ VAR"



Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor.

Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütüm kurumları burada. Mutlaka b planımız alternatifimiz var..