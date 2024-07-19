Bakan Uraloğlu'ndan 'siber saldırı' açıklaması: Mutlaka b planımız vardır!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza problemine yönelik açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
"SİSTEM TAM NORMALE DÖNMEDİ"
Yazılım sistemlerinde dünya genelinde yaşanan arıza ve Türkiye'deki etkileri üzerine konuşan Uraloğlu, "Sistem tam normale dönmedi ama hayatı kilitleyen noktada değil" dedi.
"TÜRKSAT 6A KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİRİYOR"
Daha emniyette hissetmeniz için Türksat 6A var. Yazılımı bizim. Kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Ne kadar yerlileştirebilirsek o kadar daha az etkileniriz.
"MUTLAKA B PLANIMIZ VAR"
Uçakları yöneten navigasyon sistemleri var. Arada bir siber saldırı yaparak İstanbul üzerinde seyahat ederken pilot kendini Azerbaycan Bakü üzerinde zannedebiliyor.
Dolayısıyla burada elbette problem var. Biz de yoğun bir şekilde kafa yoruyoruz. Devletin bütüm kurumları burada. Mutlaka b planımız alternatifimiz var..
"SİBER SALDIRIYI İLK THY İLE BEN ÖĞRENDİM"
7400 tane bu konunun uzmanı arkadaşımız var. Her türlü olayı takip ediyoruz ve bu olay olduğunda da biz siber saldırıyı ilk THY ile ben öğrenmiş oldum. Erken saatlerde siber saldırı diye düşündük ama global bir problem olduğunu gördük.
"ÇUKUROVA HAVALİMANI 10 AĞUSTOS'TA AÇILACAK"
Çukurova Havalimanı tamamlandı. 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
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Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek.
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