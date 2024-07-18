100 yıl sonra bir ilk! Restorasyonu tamamlanan ve Osmanlı'dan derinler izler taşıyan "Yıldız Sarayı" açılıyor | Kurdeleyi Başkan Erdoğan kesecek
Buram buram tarih kokan Osmanlı İmparatorluğu'nun son sarayı olarak bilinen İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nda 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmaları artık tamamlandı. Yıldız Sarayı, böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ziyarete açılacak. Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. İşte Osmanlı'nın derin izlerini taşıyan o kareler...
Osmanlı Devleti'nin son sarayı, tarihte derin izler bırakan olayların tanığı Yıldız Sarayı, ziyarete açılıyor.
KURDELEYİ BAŞKAN ERDOĞAN KESECEK
Yıldız Sarayı'nın açılışını yarın (19 Temmuz) Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilecek.
Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin yenilenme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, toplantıda yaptığı açıklamada, kompleksin açılışının Türkiye tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme işaret ederek, "Ülkemizde Osmanlı Devleti'nden bugüne kalmış 5 sarayın en büyüklerinden birinin, birkaç gün içinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle buluşacağını hem ülkemize hem dünyaya duyuruyoruz." dedi.
Sarayın yaklaşık 100 yıldır ziyarete kapalı olduğunu vurgulayan Yıldız, şu bilgileri verdi:
"Yıldız Sarayı 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Bu nedenle esas olarak ziyarete açılamamış bir saraydır. Uzun yıllar belli kısımlarında bazı çalışmalar yapıldı ancak her kurumun takdir ederseniz ki birbirinden farklı işletme düzenleri, restorasyon pratikleri ve imkanları var. Bu sebeple bu çalışmalar bir yeknesaklık kazanamamıştı ve toplumumuzdan uzak kalmıştı. 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Yıldız Sarayı'nın o tarih itibarıyla 8 farklı kuruma dağılmış yapıları ve alanı bir araya getirildi. İlk çalışma o zaman yapılmıştı. Ardından 2018 yılında, Milli Saraylar Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı idaresinde bir kültürel miras kurumu olarak yapılandırılmasının ardından bu çalışmaları, Milli Saraylar Başkanlığı devraldı."
Yasin Yıldız, bunun Türkiye için tarihi bir nokta olduğunu sözlerine ekleyerek, "Beş buçuk yıldır burada yüzlerce arkadaşımızın gayretiyle yürütülen restorasyon çalışmalarında çok önemli bir aşamayı geçmiş durumdayız. Saray bölümümüzün restorasyonunu büyük bir oranda tamamlamış durumdayız." diye konuştu.
Saray ziyaretinin ücretlerine de değinen Yıldız, "Milli Saraylara ait mekanlar ilk açıldığında belli bir süre ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burasıyla ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız için zaten her zaman bir müze kart kolaylığımız var. Malumunuz Milli Saraylara ait mekanlar müze kartla gezilebiliyor. O yüzden bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dr. Yıldız, 2022'den bu yana Milli Saraylar Bilim Kurulu öncülüğünde restorasyonu devam eden Edirne Sarayı'nın da ilerleyen yıllarda ziyarete açılacağını dile getirdi.
Açıklamanın ardından ziyarete açılacak mekanlar, basın mensuplarına tanıtıldı.
SARAYIN BİRÇOK KISMI TARİHİNDE İLK DEFA ZİYARETE AÇILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılacak Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek.
Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.
Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu.
Tarihte "Hamid Bahçesi" olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek.
YILDIZ ALBÜMLERİ'NDEN SEÇME FOTOĞRAFLAR VE YAZMA ESERLER GÖRÜLECEK
İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında "Limonluk", "Hamam", "III. Selim Çeşmesi", "Ada Köşkü" ve "Cihannüma Köşkü" de yer alıyor.
Sultan II. Abdülhamid'in hayatına, kişiliğine ve liderliğine ışık tutan eserler, onunla özdeşleşen, Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyüklerinden olma özelliği taşıyan kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak.
Kütüphane kısmında askeriyeden coğrafyaya, felsefeden casusluk romanlarına, astronomiden botanik ve zoolojiye kadar binlerce nadir eser gün yüzüne çıkarıldı.
İlk defa görülecek yazma eserler arasında "Muhibbi" mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alıyor.
NE ZAMAN MİLLİ SARAYLARA DEVREDİLDİ?
Yıldız Sarayı, 1924'te Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne tahsis edildi ve 1946'dan itibaren uzunca dönem "Harp Akademileri" olarak kullanıldı. Kültür Bakanlığı çatısı altında 1978'de hizmet veren kompleks, 2015'te Cumhurbaşkanlığına bağlandı.
Milli Saraylara 2018'de devredilen saray, aynı yıl restorasyona alındı.
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