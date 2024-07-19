19 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB 'teröristler için kaçacak yer yok' diyerek duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı öldürüldü

Giriş: 19.07.2024 15:33 Güncelleme: 19.07.2024 15:54
ABONE OL
MSB ’teröristler için kaçacak yer yok’ diyerek duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 5 Suriye’nin kuzeyinde 10 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li olmak üzere toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör