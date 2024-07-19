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Bakan Bak'tan 'Paris 2024 Olimpiyat Oyunları' paylaşımı: Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 16:04
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Bakan Bak’tan ’Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’ paylaşımı: Çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milli sporcularımızın son durumunu yakından takip ederken, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan umutlu olduklarını belirtti. Osman Aşkın Bak "Ülke olarak katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatlarıydı. Yüz yıl sonra tekrar sahneye çıkacağız. Aynı ruh ve heyecana sahibiz. Sporcularımızla, antrenörlerimizle, kulüplerimizle, yöneticilerimizle koordineli bir şekilde Paris 2024'e hazırlandık. Daha önce madalya kazanamadığımız branşlarda başarı elde edeceğimize, çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyorum" dedi.

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