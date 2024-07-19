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Bakan Fidan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştü

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 19.07.2024 15:14
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Bakan Fidan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Mucunski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile telefonda görüştü.

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