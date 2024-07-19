İntema Rekabet Kurulu’nun radarında! Soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema hakkında soruşturma açtı.

KURULDAN SORUŞTURMA KARARI

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.