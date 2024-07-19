İntema Rekabet Kurulu'nun radarında! Soruşturma açıldı
Banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (İntema) Rekabet Kurulu tarafından ön araştırmaya alındı. Kurul, şirket hakkında bayilerinin satış fiyatlarını belirlemesi ve kısıtlamalarda bulunması şüphesiyle soruşturma açılması kararını verdi.
Rekabet Kurulu, bayilerinin satış fiyatlarını belirlemesi ve kısıtlamalarda bulunması nedeniyle banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (İntema) hakkında soruşturmaya karar verdi.
İHLAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILDI
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İntema'nın yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve bu satıcılarına bölge/müşteri sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
KURULDAN SORUŞTURMA KARARI
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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