Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Başkan Erdoğan'dan vatandaşa müjde: Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Yıldız Sarayı'nın direnişin sembolü olduğunu vurgularken "Biz hazine değerindeki eserlerin kıymetini çok iyi bilemeyen bir milletiz." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Savarona'ya da kendilerinin sahip çıktığını vurgulayan Erdoğan, hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladıklarını belirtti. Başkan Erdoğan vatandaşa bir müjde de vererek Yıldız Sarayı'nın Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yıldız Sarayı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİNDEN BİRİ: YILDIZ SARAYI
Milli Saraylar Başkanlığımızca yürütülen 6 yıllık restorasyon çalışmaları sonunda Yıldız Sarayı'nı ihya ettik. İstanbul'un tarihi simgelerinden Yıldız Sarayı bugünden itibaren kapılarını açıyor. Bugün yaşadığımız mutlulukta pek çok hocamızın ve uzmanımızın alın teri vardır. Onların emeği, gayretleri olmasaydı bu güzel eser tekrar eski görkemine kavuşturulamazdı.
200 yıllık tarihiyle Yıldız Sarayı, Osmanlı'nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir. Sultan 2. Abdulhamit'le özdeş hale gelmiştir. 2. Mahmut burayı yeni ordunun askerlerinin talimlerini izlemek için kullanmıştır. Yıldız Sarayına asıl hürriyetini kazandıran Abdülhamit Han olmuştur.
"DARBEYE KADAR DEVLETİ BURADAN YÖNETTİ"
Necip Fazıl'ın 36 Türk hükümdarı arasında belki de en büyüğü olarak tanımladığı Abdülhamit darbeye kadar devleti buradan yönetti. Yıldız Sarayı Devleti yönelen yıkma girişimleri karşısında direnişin sembolü oldu. Yıldız Sarayı'nın ayırıcı vasfı yönetim merkezi olarak kullanılmasıdır. Mimari olarak, çağından farklı özellikler taşır.
YILLARCA HOYRATÇA KULLANILDI
Sultan 2. Abdülhamit döneminde toplam 2 bin kişinin yaşadığı rivayet ediliyor. Tabiatla uyumu, mimarisi ve Türk saray bahçeleri geleneğinin son örneği olan Yıldız Sarayı nadide bir eserdir.
Kimi ülkeler 100 150 yıllık tarihi varlıklarına büyük özen gösterirken nice kültür varlığımıza sahip çıkamadık. Reddi miras anlayışı bizlere çok ağır bedeller ödetti. Bu sembollerden biri Yıldız Sarayı oldu. Ecdat yadigârı pek çok varlık gibi burası da yıllarca hoyratça kullanıldı.
SAVARONA'YA SAHİP ÇIKTIK
Yıldız Gazinoları projesi hayata geçirilmiştir. İtalyan bir şirket tarafından işletilen kumarhane 1 yıl sonra kapatılmıştır. Savarona'ya biz sahip çıktık. Biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladık. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra Savarona yatını devraldık. Savarona yatını restore ettirdik, kısa bir süre sonra bitecek. Devlet başkanlarını ağırlamak için kullanmaya başlıyoruz.
Tarihi vefa, geçmişe saygı anlayışıyla eserlerimizi yeniden ayaklandırdık. 120'nin üzerinde restorasyon çalışması yaptık. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nden Topkapı'da uzun yıllar saklanmış hazine koleksiyonuna varıncaya kadar bir çok eseri ihya ettik.
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