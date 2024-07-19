Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Başkan Erdoğan’dan vatandaşa müjde: Ağustos ayı sonuna kadar ücretsiz...

SAVARONA'YA SAHİP ÇIKTIK



Yıldız Gazinoları projesi hayata geçirilmiştir. İtalyan bir şirket tarafından işletilen kumarhane 1 yıl sonra kapatılmıştır. Savarona'ya biz sahip çıktık. Biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihi kucakladık. Gazetelere de yansıyan ahlaksızlık hadisesinden sonra Savarona yatını devraldık. Savarona yatını restore ettirdik, kısa bir süre sonra bitecek. Devlet başkanlarını ağırlamak için kullanmaya başlıyoruz.

Tarihi vefa, geçmişe saygı anlayışıyla eserlerimizi yeniden ayaklandırdık. 120'nin üzerinde restorasyon çalışması yaptık. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nden Topkapı'da uzun yıllar saklanmış hazine koleksiyonuna varıncaya kadar bir çok eseri ihya ettik.