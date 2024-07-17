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Ankara-Şam hattındaki 'olumlu' süreç ABD'yi rahatsız etti! Sözde müttefik özde terör destekçisinden itiraf: Desteklemiyoruz!

Giriş: 17.07.2024 00:45
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Ankara-Şam hattındaki ’olumlu’ süreç ABD’yi rahatsız etti! Sözde müttefik özde terör destekçisinden itiraf: Desteklemiyoruz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a tarihi çağrısının ardından 2023 ortasında donan Ankara-Şam normalle sürecinin yeniden canlanmasına yönelik beklentiler arttı. "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan'a, Esad'dan 'olumlu bakıyoruz' yanıtı gelmişti. Normalleşme sürecindeki atılan olumlu adımlar ABD'yi rahatsız etti. ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" dedi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme tartışmaları gündemdeki yerini korurken, iki ülke arasında 'olumlu' adımlar atılmaya devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Başkan Erdoğan'ın "Biz Suriye'de barış istiyoruz ve barışın yanında olan herkesi de bu tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz" diyerek bulunduğu tarihi normalleşeme çağrısı sonrası olumlu adımlar peş peşe geldi.

ESAD: OLUMLU BAKIYORUZ

Geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunmuş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Esad ise "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez" ifadelerini kullanmıştı.

ABD 'OLUMLU' SÜREÇTEN RAHATSIZ OLDU!

Tüm bu yaşananlar sonrası ABD'den skandal bir açıklama geldi. Türkiye-Suriye hattında gerçekleşen olumlu adımlardan rahatsız olan ABD "desteklemiyoruz" çıkışında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile Suriye arasında normalleşme olacağına dair bilgilendirmeler görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu normalleşme çabalarını desteklemiyor" açıklamasında bulundu.

ABD'nin açık açık normalleşmeye karşı olduğunu itiraf eden Bakanlık sözlerinin devamında. "ABD olarak, bu soruna siyasi bir çözüm yönünde ciddi bir ilerleme görmediğimiz sürece Esad rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceğiz. Suriye rejimiyle ilişkisi olan tüm ülkelere, bu ilişkileri Suriyelilerin insani durumu, insan hakları ve güvenlik durumunu iyileştirmek ve BM'nin 4456 sayılı kararının hedeflerine ulaşmak için kullanmaları çağrısında bulunduk" dedi.

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