Ankara-Şam hattındaki ’olumlu’ süreç ABD’yi rahatsız etti! Sözde müttefik özde terör destekçisinden itiraf: Desteklemiyoruz!

ESAD: OLUMLU BAKIYORUZ



Geçtiğimiz günlerde Suriye Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulunmuş ve iki ülke arasındaki ilişkilerin normal durumuna dönmesiyle temsil edilen arzu edilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamak için bu konudaki her türlü girişimin açık temeller üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.



Esad ise "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez" ifadelerini kullanmıştı.