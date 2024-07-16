Bakan Uraloğlu Türksat 6A ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: 4. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türksat 6A'nın 4. ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemeler devam ediyor.🛰️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 16, 2024
21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. 🎯🚀
Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk.
✅ 1. Ateşleme
✅ 2. Ateşleme
✅ 3. Ateşleme
✅ 4. Ateşleme
⏳… pic.twitter.com/uF044gjXsq
TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.
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