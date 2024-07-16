17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Uraloğlu Türksat 6A ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: 4. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.07.2024 23:43
ABONE OL
Bakan Uraloğlu Türksat 6A ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu: 4. ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türksat 6A'nın 4. ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör