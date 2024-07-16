17 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'den Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü

Giriş: 16.07.2024 23:17 Güncelleme: 16.07.2024 23:46
ABONE OL
Türkiye’den Gazze diplomasisi! Bakan Fidan Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesinde Gazze'de felaket seviyesine varan insani durumu ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ATEŞKES VE İNSANİ DURUM MASADA!

Görüşmede, Gazze'de felaket seviyesine varan insani durum ve Gazze'nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmeler değerlendirildi.

Ayrıca, Bakan Fidan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör