16 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı

Giriş: 16.07.2024 22:19
ABONE OL
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı’na katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör