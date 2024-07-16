Teröristlere geçit yok! Yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandılar

3'Ü FETÖ 1'İ DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.