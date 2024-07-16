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Teröristlere geçit yok! Yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandılar

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 17:38
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Teröristlere geçit yok! Yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandılar

Yasa dışı geçişlere Hudut Kartalları geçit vermiyor. Sınırlarımızda güvenlik üst düzeyde sağlanırken Hudut Kartalları yasa dışı yollarla yurttan kaçışları ve girişleri engelliyor. Son olarak Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terörist 6 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü terörist çok sayıda kişi kıskıvrak yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu toplam 6 yakalandığını bildirdi.

3'Ü FETÖ 1'İ DEAŞLI TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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