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MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a anlamlı hediye: Kuran-ı Kerim

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 01:35
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MHP lideri Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye: Kuran-ı Kerim

15 Temmuz direnişinin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı" düzenlendi. Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve diğer siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne yönelik konular ele alındı.

Ardından liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı ve Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KURAN-I KERİM HEDİYESİ

Programın ardından MHP lideri Bahçeli'nin Başkan Erdoğan'a hediye takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda katılan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Başkan Erdoğan 15 Temmuz programında konuştuBaşkan Erdoğan 15 Temmuz programında konuştu

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